اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عمدة مدينة "خاركيف": مقتل وإصابة 29 مدنيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:37 م
عمدة مدينة "خاركيف": مقتل وإصابة 29 مدنيا خلال الـ 24 ساعة الماضية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال عمدة مدينة "خاركيف" إن سبعة مدنيين على الأقل لقوا مصرعهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين.

وأضاف عمدة المدينة حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن 22 شخصا آخرين قد أصيبوا أيضا في الفترة ذاتها.

تأتي هذه التصريحات بعد ضربات صاروخية تعرضت لها المدينة المحاصرة أمس (الثلاثاء).

 


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