عمدة مدينة "خاركيف": مقتل وإصابة 29 مدنيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأضاف عمدة المدينة حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن 22 شخصا آخرين قد أصيبوا أيضا في الفترة ذاتها.
تأتي هذه التصريحات بعد ضربات صاروخية تعرضت لها المدينة المحاصرة أمس (الثلاثاء).
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وأضاف عمدة المدينة حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن 22 شخصا آخرين قد أصيبوا أيضا في الفترة ذاتها.
تأتي هذه التصريحات بعد ضربات صاروخية تعرضت لها المدينة المحاصرة أمس (الثلاثاء).
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