طلاب الإعدادية فى بورسعيد يؤدون امتحان العلوم بنظام البابل شيت اليوم

بورسعيد محمد فرج

يؤدى اليوم الأربعاء فى تمام العاشرة صباحا طلاب الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد امتحان مادة العلوم بنظام البابل شيت مع مراعاة التصحيح المميكن كأول تدريب من أصل 4 تدريبات على الورقة الاختيارية الجديدة لعدد 12 ألفا و624 طالبا وطالبة .

وقال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة تعليم بورسعيد خلال تصريحات صحفية، إنه لا توجد أى أوجه تشابه بين امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الورقة الاختبارية الجديدة والتصحيح المميكن وامتحانات ‏الثانوية العامة بنظامها الحالى، مشيرا إلى أن طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد كما أنه ليس ‏لديه جهاز تابلت ليؤدى الإمتحانات من خلاله.‏

وأضاف أنه سيكون هناك 3 نماذج لورقة الأسئلة فى الإمتحان التدريبى تختلف فقط فى ترتيب الأسئلة .

ومن جانبه ناشد مديرو المدارس تحرى ‏الدقة عند توزيع نماذج الأسئلة وتعريف الطالب بالنموذج الخاص به حتى يدونه فى ورقة الإجابة.‏

وتابعوا أنه تم تجهيز اللجان بجميع مدارس المرحلة الإعدادية تحت إشراف الإدارات التعليمية لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء ‏الإمتحان التدريبى مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المهملين والمقصرين فى أداء عملهم أثناء تلك المهمة القومية، مؤكدين أن نجاح التجربة بنسبة كبيرة سيكون مؤشرا رائعا لمدى تجانس وإصرار فريق العمل المتمثل فى تعليم بورسعيد فى إنجاحها ‏إلى جانب منح محافظة بورسعيد السبق والريادة فى هذا المجال بعد الدعم الكامل من اللواء عادل الغضبان محافظ بوسعيد و التنسيق المستمر مع ‏وزارة التربية والتعليم.‏



الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة تعليم بورسعيد







