نموذج لامتحان البابل شيت لإعدادية بورسعيد.. والمحافظ: كل واحد معاه ملزمة مدرس يحرقها

بورسعيد - محمد عزام

حصل "اليوم السابع"، الإثنين، على أول نموذج تجريبي لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في محافظة بورسعيد، بنظام "البابل شيت" وميكنة تصحيح الامتحانات.

وسيكون للامتحان الواحد 3 نماذج بنفس الأسئلة مع اختلاف ترتيبها، وتتكون الورقة من 70% أسئلة موضوعية للاختيار من بين 4 اختيارات، و30% أسئلة مقالية، ويسجل بالورقة اسم الطالب ورقم جلوسه و"باركود" لكود الطالب ورقم مسلسل.

ويظلل الطالب إجابة واحدة لكل سؤال، ويمكنه استخدام القلم الرصاص للتظليل، ولكنه عليه عند تغيير الإجابة التأكد من مسحها جيدا، وعدم ثني الورقة أو ترك سؤال دون إجابة، وكذلك عدم استخدام المزيل عند مسح الإجابة.

وطالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، طلاب الشهادة الإعدادية، الأثنين، بحرق ملازم مدرسي الدروس الخصوصية، كونها بدون فائدة أمام النظام الجديد للامتحانات والتصحيح الإلكتروني. وأضاف المحافظ، خلال اللقاء الذي عقده مع قيادات مديرية التربية والتعليم بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة لمناقشة آليات ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية عقب الإعلان عن إجراء الامتحانات بنظام "البابل شيت" في بورسعيد، : كل واحد معاه ملزمة مدرس دروس خصوصية يحرقها، الامتحان من كتاب المدرسة، ومن سيقول إن الامتحان صعب فبسبب مذاكرته من الملزمة وليس الكتاب المدرسي". وأختتم حديثه قائلا:"أرجوكم أحرقوا الملازم وحاسيوني على نتيجة الامتحان إذا جاء سؤال من خارج الكتاب المدرسي". وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن الخميس الماضي عن عقد امتحان الشهادة الإعدادية بنظام "البابل شيت" في محافظة بورسعيد، قائلا عبر الجروب التعليمي "معا نستطيع " على تطبيق واتس أب: "نحن نساعد المحافظ لإنجاح هذه التجربة في بورسعيد وإن شاء الله تكون على أفضل حال".