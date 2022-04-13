ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر ومخابز مخالفة خلال حملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وشنت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية ورقابية، برئاسة عبد الكريم عوض الله لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدى لكافة صور الغش، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاءت على النحو التالي: تحرير محضر رقم 2879 جنح صان الحجر ضد صاحب سوبر ماركت بناحية المساعيد صان الحجر لحيازته 2 كيلو شاي مجهول المصدر غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدره وغير مدون على العبوة السعر الرسمي تنفيذا للقرار3320 لسنة 2017، وكذلك محضر 2877 جنح صان الحجر ضد صاحب مخبز بلدي كامل نصف آلي بناحية الرست صان الحجر لعدم الالتزام بمواعيد تشغيل المخبز ومخالفته تعليمات الإدارة، محضر رقم 2878 جنح صان الحجر ضد صاحب سوبر ماركت بناحية ترعة رمسيس صان الحجر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر رقم 2880 جنح صان الحجر ضد صاحب مشروع جمعيتي بناحية صان الحجر لعدم الإعلان عن الأسعار وأصناف ووصول وصرف السلع الغذائية التي تصرف مقابل الدعم وعن مواعيد التشغيل، تقرير مخبز بلدي نصف آلي بناحية صان الحجر ملك وإدارة لعدم نظافة آواني العجين، وتقرير مخبز بلدي نصف آلي بناحية صان الحجر لعدم إعطاء المواطن بون الصرف الخاص بصرف الخبز.