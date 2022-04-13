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شكرى يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.. صور

الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:34 م
شكرى يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.. صور وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن يستقبل الوزير شكري
كتب : أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المباحثات بين الوزير شكري ونظيره الأمريكي تطرقت لأوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، تناول القضايا الإقليمية والدولية، التأكيد على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

مباحثات مصرية أمريكية بين شكري وبلينكن
مباحثات مصرية أمريكية بين شكري وبلينكن

 

وزير الخارجية الأمريكي يستقبل الوزير سامح شكري
وزير الخارجية الأمريكي يستقبل الوزير سامح شكري

 

وزير الخارجية سامح شكري قبيل اللقاء مع نظيره الامريكي
وزير الخارجية سامح شكري قبيل اللقاء مع نظيره الامريكي

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