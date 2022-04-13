شرطة نيويورك تعتبر المعتقل لديها مشتبها رئيسيا فى إطلاق النار بمحطة بروكلين

كتب أحمد عرفة

اعتبرت شرطة نيويورك أن المعتقل لديها مشتبها رئيسيا في إطلاق النار بمحطة قطارات بروكلين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أجرت السلطات الأمريكية مطاردة مكثفة للمسلح الذي أصاب أكثر من عشرين شخصًا في إطلاق نار في مترو أنفاق بمدينة نيويورك في بروكلين يوم الثلاثاء وفجر قنابل دخان.



وفقا لصحيفة ذا هيل، حددت الشرطة الأمريكية فرانك ر.جيمس البالغ من العمر 62 عامًا، كشخص مشتبه به، حيث نشر المسؤولون صورًا له على تويتر في محاولة للعثور عليه.



وقال مفوض شرطة نيويورك كيشانت سيويل خلال مؤتمر صحفي مسائي يوم الثلاثاء، "في هذا الوقت ما زلنا لا نعرف دوافع المشتبه به". "من الواضح أن هذا الشخص استقل القطار وكان عازمًا على العنف، وأضافت أن الهجوم لا يتم التعامل معه على أنه عمل إرهابي.



ووفقا للتقرير، تقدم السلطات مكافأة قدرها 50 الف دولار أمريكي للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال المسلح، وفقًا لهيئة النقل الحضرية (MTA) ، الذي تم وصفه بأنه يبلغ طوله حوالي 5 أقدام ووزنه 170 رطلاً، وقيل إن المشتبه به كان يرتدي سترة بناء وقميص رمادي وقناع غاز أثناء الهجوم.



وقال رئيس MTA والمدير التنفيذي جانو ليبر في بيان: "نحن نبذل قصارى جهدنا للقبض على الرجل المسؤول عن هذا الهجوم الشنيع على ركابنا يعرف سكان نيويورك أنهم إذا رأوا شيئًا ما ، فعليهم أن يقولوا شيئًا ما ، خاصة في هذه الحالة. يجب تحقيق العدالة ".