شاهد على الجريمة.. غدر الصحاب.. سميحة أنهت حياة صديقتها بسبب خلافات مالية

كتب سليم على

كشف وليد عبد الوهاب المحامى، تفاصيل واقعة تجسد خيانة الصديق لصديقة، حيث قامت سميحة بقتل صديقتها أسماء بسبب خلافات مالية بينهما، مشيرا إلى أن المتهمة والمجنى عليها تجمعهم صداقة وطيدة سمحت للمجنى عليها أن تطلب من المتهمة أن تساعدها في الزواج، وبالفعل قامت الأخيرة بتوفير عريس لها مقابل مبلغ مالي ، وبعد زواج المجنى عليها طالبت المتهمة من المجنى عليها المبلغ المالي واخبرتها الأخيرة أنها لا تملكه خلال الفترة الحالية، ودعتها لمنزل الزوجية واستقبلتها بترحاب شديد وخلال دعوتها لمشاهدة شقة الزوجية قامت سميحة بخنق أسماء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتنشر "اليوم السابع" سلسلة حلقات "شاهد على الجريمة" طوال شهر رمضان، حيث ترصد شهادات الضباط والمحامين والمعاصرين للجرائم التي شغلت الرأي العام، والتي كان من الصعوبة كشفها، إلا أن دهاء رجال المباحث والكفاءات الأمنية ساهمت بشكل كبير في كشف غموض هذه الجرائم القديمة، التي وقعت على مدار السنوات الماضية.

ونهدف من نشر هذه الجرائم، للتأكيد على أنه لا توجد جريمة كاملة، وأن المجرمين حتماً يقعون في قبضة الأمن مهما طال الوقت، وللوقف على الظروف التي صنعت من أشخاص عاديين مجرمين، ولتنجب الأخطاء وتفاديها، حتى لا يقع أحد فيها ويجد نفسه خلف الأسوار مثلهم.