اليوم السابع
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سفير مصر فى لندن يشارك فى افتتاح معرض بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:29 م
سفير مصر فى لندن يشارك فى افتتاح معرض بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية فى لندن
أ ش أ

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 شارك السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية فى لندن، فى افتتاح معرض أقامته جامعة أوكسفورد بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف عالم المصريات البريطانى هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون.

ذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن المعرض - الذى تستمر فعالياته حتى فبراير 2023 - يحتوى على المقتنيات الشخصية لهوارد كارتر وصور فوتوغرافية لعملية اكتشاف المقبرة والخرائط التى تم الاعتماد عليها فى البحث عن المقبرة فى وادى الملوك، علمًا بأن هذه المقتنيات هى جزء من المكتبة الشخصية للمستكشف البريطانى التى توجد فى أرشيف معهد جريفيث بجامعة أوكسفورد المتخصص فى علم المصريات.

وأشاد السفير كامل - فى كلمته بهذه المناسبة - بمبادرة جامعة أوكسفرود لإقامة احتفالية طوال هذا العام بمناسبة الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أن المعرض الذى تم افتتاحه كجزء من هذه الاحتفالية يروى على نحو فريد قصة اكتشاف المقبرة من خلال كتابات وصور وخرائط هوارد كارتر.

وثمن السفير المصرى، حرص معهد جريفيث على إبراز الدور المحورى الذى قام به المصريون المشاركون فى عملية اكتشاف المقبرة ضمن فريق كارتر، مستعرضًا ما وصل إليه الباحثون المصريون المتخصصون فى علم المصريات اليوم من خبرات سمحت لهم بريادة أعمال الاستكشافات والتنقيب عن الآثار المصرية

ودعا السفير شريف كامل، إلى استمرار التعاون بين جامعة أوكسفورد العريقة ومعهد جريفيث والهيئات المصرية المختلفة المتخصصة فى هذا المجال لتعزيز التعاون القائم وتبادل الخبرات والزيارات، منوهًا بأن المجموعة الكاملة لمقبرة توت عنخ آمون سيتم عرضها فى المتحف المصرى الكبير المتوقع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، داعيًا المشاركين فى حفل الافتتاح وغيرهم من المواطنين البريطانيين المهتمين بالآثار المصرية الفريدة إلى زيارة مصر ومشاهدة مقتنيات المتحف الجديد بعد افتتاحه.


لندن

مصر

جامعة أوكسفورد

توت عنخ آمون

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