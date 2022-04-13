سفارة إسبانيا بالقاهرة تدعم المساواة بين الجنسين على ويكيبيديا.. تفاصيل

كتبت: هناء أبو العز

وجهت السفارة الإسبانية الدعوة إلى أقسام اللغة الإسبانية في مختلف الجامعات المصرية من أجل العمل معا على مشروع رقمي تعليمي على منصة موسوعة ويكيبيديا هدفه الرئيسي تقليص الفجوة بين الجنسين.

وأشارت السفارة الإسبانية فى بيانها أنه على الرغم من احتواء الموسوعة الرقمية على نحو 1.7 مليون سيرة ذاتية، نجد أن نسبة الخاصة بالنساء منها لا تتعدى الـ20 %، وتؤثر تلك الفجوة على الكم وكذلك على جودة المحتوى المكتوب حول الشخصيات النسائية الثقافية البارزة في كل بلد، ومن ثم، في إطار الاحتفالات بشهر المرأة و التي تتم خلال الفترة بين شهري فبراير ومارس 2022، عملت السفارة الإسبانية في القاهرة بالتعاون مع معهد ثربانتس وأقسام اللغة الإسبانية في جامعات الأزهر وبدر والقاهرة وحلوان والأقصر والزقازيق على تقديم مشروع الترجمة المذكور من أجل دعم التعريف بالشخصيات النسائية الإسبانية والمصرية والتي لا يوجد تقديم كافي عن سيرهن الذاتية في تلك الموسوعة الرقمية.

وفي هذا الإطار، تعلم طلبة أقسام اللغة الإسبانية في مصر، على مدار شهر كامل، كيفية تحرير وكتابة صفحات منصة ويكيبيديا من أجل إدراج وإثراء صفحات الموسوعة الرقمية بمزيد من المعلومات حول الشخصيات النسائية المهمة في مصر وإسبانيا، وإختيرت سير ذاتية لشخصيات نسائية متنوعة من أجل تغطية مختلف مجالات المعرفة، ويتضمن المشروع شخصيات رائدة في مجالات الأدب والغناء والفن وناشطات من كلا البلدين، وترجم المحتوى الخاص بالسير الذاتية للشخصيات النسائية المصرية إلى الإسبانية وبالمثل ترجم المحتوى الخاص بالسير الذاتية للشخصيات النسائية الإسبانية إلى العربية. وشارك حتى الآن، 90 شخصا في هذا المشروع عملوا على إثراء وترجمة محتوى سير ذاتية لـ65 شخصية نسائية (36 شخصية إسبانية و 29 شخصية مصرية).

وعلى هذا النحو، شارك في المشروع، طلاب وأساتذة اللغة الإسبانية في الجامعات المصرية، في دعم التعريف بالشخصيات النسائية البارزة من إسبانيا و مصر، واكتسبوا في نفس الوقت، مهارات رقمية تساعدهم على التعلم والنشر العلمي وخلق محتوى هام على شبكة الإنترنت باللغتين الإسبانية والعربية. بالإضافة إلى تسليط الضوء من خلال هذا النشاط على الاهتمام الذي يحظى به تحفيز التبادل الثقافي ودعم التعاون الثقافي والعلمي بين إسبانيا ومصر.

كما قدم الطلاب سلسلة من الأشرطة المصورة أظهروا من خلالها ملخص السير الذاتية للشخصيات النسائية المختارة بشكل إبداعي، سوف تساعد الجودة العالية لتلك الأشرطة وتميزها في تعريف وتعظيم التأثير الإيجابي للقيادة النسائية وتمكين المرأة في مصر وإسبانيا.