ستيفاني وليامز تشيد باحتضان مصر لاجتماعات مجلسى النواب والدولة الليبيين

كتب أحمد جمعة

انطلقت اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وباستضافة مصرية، الأربعاء، لبحث الاتفاق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

بدورها، تقدمت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز بخالص الشكر والتقدير للحكومة المصرية على احتضان اجتماع الإطار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وأشارت ستيفاني وليامز في كلمة الافتتاحية لاجتماع مجلسي النواب والدولة إلى دور مصر والدول الأخرى التي تأثرت جراء الأزمة الليبية، مؤكدا أن الأمم المتحدة تسعى من خلال المحادثات والمشاورات مع الشركاء ضمان الأمن والاستقرار في ليبيا.

ولفتت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا إلى أن اجتماعات التي تحتضنها القاهرة تشكل فرصة ذهبية لمجلسي النواب والدولة لتحقيق التوافق الذي يحقق الاستقرار والأمن للشعب الليبي.