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روسيا: سنتصدى بشدة لأى محاولات لإعاقة عمليتنا العسكرية فى أوكرانيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:57 م
روسيا: سنتصدى بشدة لأى محاولات لإعاقة عمليتنا العسكرية فى أوكرانيا أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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توعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، دول الغرب بأن روسيا ستتصدى بشدة لأى محاولات لإعاقة عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، مهددة مرة أخرى باستهداف شحنات أسلحة تصل هذا البلد من خارج حدودها، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو تعتبر أي اتصالات كاملة النطاق مع الولايات المتحدة بخصوص أوكرانيا في الوقت الحالي "عديمة الجدوى"، محملا واشنطن المسؤولية عن دعم الأطماع العدائية لنظام كييف بشكل متهور ومواصلة ضخ أسلحة حديثة إلى أوكرانيا.

 

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: ندفع الأمريكيين وغيرهم من دول الغرب إلى إدراك أننا سنتصدى بشدة لأي محاولات لإعاقة عمليتنا العسكرية الخاصة وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقوات الروسية والتشكيلات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ونحذر من أننا نرى في قوافل الأسلحة التابعة لأمريكا وحلف الناتو خلال تحركاتها في الأراضي الأوكرانية أهدافا عسكرية مشروعة.


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