اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: الجيش الأوكرانى يستخدم المستشفيات والمدارس لإطلاق النار على الجنود الروس

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:48 م
روسيا: الجيش الأوكرانى يستخدم المستشفيات والمدارس لإطلاق النار على الجنود الروس زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يستخدم الحجج الواهية وبث الإشاعات حول الجيش الروسى لصرف الانتباه عن جرائمه، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنه لتحويل الانتباه عن جرائمهم، تستخدم كييف الحجج الواهية والمزيفة، فى محاولة لإظهار المعاملة الوحشية للجيش الروسي مع السكان المدنيين، موضحة أن الجيش الأوكرانى يستخدم المستشفيات والمدارس لإطلاق النار على الجنود الروس، وجنوده والمتطرفين النازيين يستخدمون المواطنين المدنيين كدروع بشرية.

 

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: نعمل على تنفيذ المهام الأساسية وهي اجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا فالطرف الأوكراني يستخدم حججا غير مقنعة لوقف المفاوضات وهذه دبلوماسية غير ناجحة، لافتة إلى أن الفبركات الإعلامية لن توقفنا عن تحقيق أهداف العملية العسكرية.

 

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن كييف تحضر لاستفزازات جديدة في سومي بعد انسحاب الجيش الروسي منها، مشيرة إلى أن الجثث التي استخدمت في مدينة بوتشا تركوها 5 أيام في الشوارع وهذا لا يمكن فهمه.

 

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن اجتماع مجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحول إلى مسرحية لا معنى لها، وأن الحملة الإعلامية الغربية الموجهة ضد روسيا انقلبت عليهم، متابعا: مرة أخرى، نحن مجبرون على فضح الأجواء المعادية والمسممة ضد روسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تم فرضها عمدا ومع ذلك، سنواصل تقديم معلومات صادقة وحقيقية حول ما يحدث في أوكرانيا.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة