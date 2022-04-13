روسيا: الجيش الأوكرانى يستخدم المستشفيات والمدارس لإطلاق النار على الجنود الروس

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يستخدم الحجج الواهية وبث الإشاعات حول الجيش الروسى لصرف الانتباه عن جرائمه، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنه لتحويل الانتباه عن جرائمهم، تستخدم كييف الحجج الواهية والمزيفة، فى محاولة لإظهار المعاملة الوحشية للجيش الروسي مع السكان المدنيين، موضحة أن الجيش الأوكرانى يستخدم المستشفيات والمدارس لإطلاق النار على الجنود الروس، وجنوده والمتطرفين النازيين يستخدمون المواطنين المدنيين كدروع بشرية.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: نعمل على تنفيذ المهام الأساسية وهي اجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا فالطرف الأوكراني يستخدم حججا غير مقنعة لوقف المفاوضات وهذه دبلوماسية غير ناجحة، لافتة إلى أن الفبركات الإعلامية لن توقفنا عن تحقيق أهداف العملية العسكرية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن كييف تحضر لاستفزازات جديدة في سومي بعد انسحاب الجيش الروسي منها، مشيرة إلى أن الجثث التي استخدمت في مدينة بوتشا تركوها 5 أيام في الشوارع وهذا لا يمكن فهمه.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن اجتماع مجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحول إلى مسرحية لا معنى لها، وأن الحملة الإعلامية الغربية الموجهة ضد روسيا انقلبت عليهم، متابعا: مرة أخرى، نحن مجبرون على فضح الأجواء المعادية والمسممة ضد روسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تم فرضها عمدا ومع ذلك، سنواصل تقديم معلومات صادقة وحقيقية حول ما يحدث في أوكرانيا.