اليوم السابع
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"رسولنا قدوة لنا" لقاء حول التوعية المجتمعية بمركز شباب طيبة العوامية.. صور

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:33 م
"رسولنا قدوة لنا" لقاء حول التوعية المجتمعية بمركز شباب طيبة العوامية.. صور "رسولنا قدوة لنا" لقاء حول التوعية المجتمعية بمركز شباب طيبة العوامية
الأقصر - أحمد مرعى

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نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات لقاء حول التوعية المجتمعية والأسرية لمواجهة الأفكار السلبية تحت شعار "رسولنا قدوه لنا" صل الله عليه وسلم، وذلك بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، داخل مركز شباب طيبة العوامية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب، بعدد 60 مشارك.

ودار اللقاء داخل مركز شباب طيبة العوامية، حول صفات رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والإقتداء بصفاته الكريمة وتطبيقها في تعاملنا مع الآخرين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وبحضور محمود حنفي مسؤول إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر.

وفى نفس السياق صرح صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه ضمن خطة المديرية لفرق الجوال والجوالات، أطلقت المديرية مشروع حدمة عامة بمركز شباب الحسينات لدهان أعمدة الإنارة حول مراكز الشباب، حيث أن مراكز الشباب تعتبر مراكز خدمة مجتمعية بالأقصر فيستهدف المشروع مساهمة الشباب في بناء المجتمع المحيط به وتحقيق روح الولاء والإنتماء.

ويضيف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفتحى خير وكيل المديرية للشباب، وبحضور ودعم حجاج عبد اللطيف مدير ادارة شباب الطود، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب  الحسينات بالطود.

وأوضح صلاح رشوان، أنه تم التأكيد على الجميع أن مراكز الشباب هي مراكز خدمة مجتمعية بالأقصر، حيث نفذ مركز شباب الضبعية مشروع خدمة عامة بمحيط مركز الشباب، عبر العمل على نظافة ودهان وتشجير وتجميل ضمن خطة العامة لفرق الجوال والجوالات، حيث يستهدف المشروع مساهمة الشباب في بناء المجتمع المحيط به وتحقيق روح الولاء والانتماء وبث روح التطوع في الشباب، كما تضمن المشروع تعليم فريق الجواله كيفية تركيب الخيمة وتنظيم العشيرة.

رسولنا قدوة لنا لقاء حول التوعية المجتمعية بمركز شباب طيبة العوامية (1)
رسولنا قدوة لنا لقاء حول التوعية المجتمعية بمركز شباب طيبة العوامية (1)

 

رسولنا قدوة لنا لقاء حول التوعية المجتمعية بمركز شباب طيبة العوامية (2)
رسولنا قدوة لنا لقاء حول التوعية المجتمعية بمركز شباب طيبة العوامية (2)

 

رسولنا قدوة لنا لقاء حول التوعية المجتمعية بمركز شباب طيبة العوامية (3)
رسولنا قدوة لنا لقاء حول التوعية المجتمعية بمركز شباب طيبة العوامية (3)

 


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