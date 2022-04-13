رئيس وزراء سريلانكا يدعو للتحاور مع المتظاهرين

وكالات الأنباء

قال رئيس وزراء سريلانكا، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للقاء وفد من المحتجين الذين يعتصمون بالقرب من مكتب رئيس البلاد.

وأكد رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، الشقيق الأكبر للرئيس،حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أنه سيستمع إلى أفكار المحتجين للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد.

وقال: "أنا مستعد للحديث مع ممثلين عن المحتجين المتجمعين بالقرب من مكتب الرئيس في العاصمة كولومبو".

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا، حيث يحملونه مسؤولية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.

وأعلنت سريلانكا الثلاثاء تعليق سداد ديونها الخارجية، بما في ذلك السندات والاقتراض من حكومات، في انتظار استكمال برنامج إعادة هيكلة القروض مع صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية إن صندوق النقد قال إن الدين الخارجي لسريلانكا "لا يمكن استمراره"، وأن الاستمرار في سداد مدفوعات الديون الخارجية لم يعد سياسة واقعية.