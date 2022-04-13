رئيس ديوان المحاسبة الروسى: الروبل سيزداد دوره تدريجيا

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس ديوان المحاسبة الروسي، أليكسي كودرين، أن العملة الروسية الروبل سيزداد دورها تدريجيا مع اهتمام دول أخرى بالتجارة المتبادلة مع روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس ديوان المحاسبة الروسي، أنه لدى معظم البلدان ومعظم الشركاء الاقتصاديين اهتمام متزايد بالحفاظ على المدفوعات بعملات مشتركة أكثر استقرارا، موضحًا: سيعزز الروبل دوره تدريجيا خطوة بعد خطوة مع نمو اهتمام الدول بالتجارة المتبادلة مع روسيا.

وفى وقت سابق، أكدت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء توسيع قائمة العقوبات التي فرضتها على روسيا ردا على إطلاقها عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن قائمة العقوبات المحدثة التي نشرتها الحكومة اليوم الأربعاء تتضمن أسماء 206 أفراد جدد، منهم 178 شخصا في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وتشمل القائمة الجديدة أسماء المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أندريه فورسينكو، وزوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ماريا، والنائب الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك المعروف بعلاقاته الشخصية مع الرئيس الروسي (وأعلنت الحكومة الأوكرانية أمس عن اعتقاله)، علاوة على رئيسي حكومتي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ألكسندر أنانتشينكو وسيرغي كوزلوف.

كما أدرج على قائمة العقوبات رجال أعمال روس كبار، منهم رئيس مجلس إدارة شركة "لوكويل" النفطية فاغيت أليكبيروف، ورئيس مجلس إدارة شركة "سيستينا" الاستثمارية فلاديمير يفتوشينكوف، والرئيس السابق لشركة سكك الحديد الروسية فلاديمير ياكونين، ورئيس شركة "ترانس ماش القابضة" أندريه بوكاريف وغيرهم.