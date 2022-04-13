خيط الجريمة.. ربة منزل تقتل زوجها وتهشم رأس زوجة عشيقها ليخلو لهما الجو

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة" والتي يسرد قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة".

أقدمت ربة منزل على قتل زوجها للزواج من صديقه، وتهشيم رأس زوجة عشيقها بالجيزة بعد أن أخل بالاتفاق بينهم لمدة سنة، تلقى قسم الطالبية بلاغًا بالعثور على جثة خادمة 38 سنة خلف السور الجانبي بالطريق الدائري دائرة القسم، وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها خادمة 31 سنة، مقيمة بدائرة القسم الطالبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمناقشتها اعترفت بقتلها المجني عليها وقررت بارتباطها والمجني عليها بعلاقة صداقة شملت زوجيهما وخلال ذلك ارتبطت بعلاقة عاطفية بزوج صديقتها ،عامل 41 سنة، مقيم بدائرة قسم العمرانية وإتفقا على التخلص من زوجيهما وفـي سبيل ذلك قام العشيق بإحضار أقراص لحفظ الغلال وسلمها لعشيقته فقامت بدسها لزوجها شيف57 سنة، في مشروب أدى إلى وفاته واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية.

وأضافت المتهمة أنه عقب ذلك طالبت عشيقها بتنفيذ إتفاقهما بقتل زوجته ونظرًا لمماطلته لها فعقدت العزم على الانتقام منه فقامت باستدرج زوجته لشقتها الغير معلومة للمجني عليها بزعم تنظيفها وما أن وصلت فباغتتها بالضرب على رأسها مستخدمه حجر، ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، واستعانت بسيارة في نقلها لمكان العثور وتركت الجثة بالمكان وفرت هاربة، كانت النيابة قررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وججهت لهم تهمة القتل العمد.