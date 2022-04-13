حياة كريمة.. القوافل الطبية تقدم خدمة صحية بالمجان لـ41 ألف مواطن بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

اعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لعدد 40 ألف و 902 مواطناً، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، من خلال 19 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى المحافظة خلال فترة الربع سنوي الأولى لعام 2022، حيث تم تنفيذ هذه القوافل بمراكز الحسينية، صان الحجر، الصالحية، كفر صقر، الإبراهيمية، أبو كبير، ههيا، العاشر من رمضان، ديرب، أبو حماد، الزقازيق، مشيراً إلي أنه سيتم إطلاق 15 قافلة طبية مجانية أخرى حتى آخر شهر يونيو القادم بـعشر مراكز مختلفة على مستوى المحافظة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ هذه القوافل بمشاركة 135عيادة طبية، وتم إجراء 2934 تحليل دم وطفيليات، و 593 أشعة سينية وسونار، وتم عقد 7074ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 189 حالة إلى مستشفيات الصحة بالمحافظة، لإجراء عمليات جراحية، وتم استصدار 187 قرار من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وأشتملت القوافل العلاجية علي العديد من التخصصات الطبية منها الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، والأشعة التليفزيونية.



وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، تأتي في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والتي تبعد عن منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في هذه المناطق تسهيلاً وتيسيرا عليهم، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة للمواطنين.



وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.