حملة توعوية بمشروعات مياه الشرب لأهالى إحدى قرى حياة كريمة بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حملة توعوية لأهالى قرية بهاليل الجزيرة بمركز المراغة بسوهاج، وذلك بهدف توعية المشاركين بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى والتى يجرى تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلته وجرجا والبلينا ودار السلام، والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.



وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم تنفيذ حملة طرق أبواب وندوات توعية بمسجد وكنيسة القرية ولقاء توعوى لأهالى القرية، وذلك لتوعية المشاركين بالمشروعات الجارى تنفيذها، وكذلك لتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والأستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، كما يتم دعوتهم لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.



































































