اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حرائق ضخمة تجتاح منطقة جبلية فى الولايات المتحدة وتدمر 150 مبنى.. فيديو

الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:05 م
حرائق ضخمة تجتاح منطقة جبلية فى الولايات المتحدة وتدمر 150 مبنى.. فيديو حريق - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئولون فى الولايات المتحدة إن حرائق غابات اجتاحت أحياء فى منطقة جبلية بجنوب وسط نيو مكسيكو التى ضربها الجفاف ما أدى لاحتراق 150 مبنى على الأقل وإخلاء مدرستين تضمان 1700 طالب، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت المتحدثة باسم غابة لينكولن الوطنية لورا رابون، إن هناك منازل بين المبانى التى احترقت الثلاثاء، لكن لم يكن لدى المسؤولين إحصاء لعدد المنازل التى دمرها الحريق الذى أتى على نحو 6.4 ميل مربع (16.6 كيلومتر مربع) من الغابات والأشجار والأعشاب على الجانب الشرقى من منطقة رويدوسو.

وأضافت رابون، إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الحريق الذى أزكته رياح سرعتها ما بين 50 ميلا فى الساعة (80 كيلومترا فى الساعة) و90 ميلا فى الساعة (155 كيلومترا فى الساعة)، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

وصرحت المتحدثة، بأنه تم إخلاء المدرسة الثانوية والمدرسة الإعدادية فى رويدوسو، لكن المدارس لم تحترق، وتابعت أن المساكن التى احترقت كانت فى الغالب عبارة عن مزيج من المقطورات وبيوت منعزلة.

وأشارت إلى أن الحريق استمر فى الاشتعال خلال الليل، لكنه كان أقل حدة وكان من المتوقع أن تكون ظروف الرياح الأربعاء أقل حدة.

وأوضحت رابون أن "الظروف الجافة للغاية ليست فى مصلحتنا" ، وأضافت أن حريقا آخر فى غابة لينكولن الوطنية شمال غرب رويدوسو تسبب فى اشتعال ما لا يقل عن 400 فدان (1.6 كيلومتر مربع) بعد أن اندلع يوم الثلاثاء بسبب خطوط الكهرباء التى أسقطتها الرياح العاتية.

وفى أماكن أخرى من ولاية نيو مكسيكو، اشتعلت حرائق الغابات على طول نهر ريو غراندى جنوب ألبوكيرك، فى الجبال الشمالية الغربية من منطقة لاس فيغاس وفى الأراضى العشبية على طول نهر بيكوس بالقرب من بلدة روزويل.


حرائق

نيو مكسيكو

أمريكا

الولايات المتحدة

امريكا

اخبار عاجلة

اخبار امريكا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة: مليارا دولار خسائر حريق سوق واهين فى الصومال

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:30 ص

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يأمر ببذل جهود شاملة لإخماد حرائق الغابات ببلدة بونجهوا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 06:00 ص

حرائق فى غابات تشيلى تلتهم أكثر من 80 هكتارًا وتدمر 40 منزلاً

الجمعة، 01 أبريل 2022 02:00 م

الخزانة الأمريكية: وضع الاقتصاد العالمى يعتمد على مسار العملية الروسية فى أوكرانيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:00 م

البيت الأبيض: تسليح أوكرانيا كان عاملا حاسما فى قدرتها على مواجهة روسيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 08:32 م

شرطة نيويورك تلقى القبض على المشتبه به بإطلاق النار فى بروكلين

الأربعاء، 13 أبريل 2022 08:28 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة