حرائق ضخمة تجتاح منطقة جبلية فى الولايات المتحدة وتدمر 150 مبنى.. فيديو

كتب محمد جمال

قال مسئولون فى الولايات المتحدة إن حرائق غابات اجتاحت أحياء فى منطقة جبلية بجنوب وسط نيو مكسيكو التى ضربها الجفاف ما أدى لاحتراق 150 مبنى على الأقل وإخلاء مدرستين تضمان 1700 طالب، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت المتحدثة باسم غابة لينكولن الوطنية لورا رابون، إن هناك منازل بين المبانى التى احترقت الثلاثاء، لكن لم يكن لدى المسؤولين إحصاء لعدد المنازل التى دمرها الحريق الذى أتى على نحو 6.4 ميل مربع (16.6 كيلومتر مربع) من الغابات والأشجار والأعشاب على الجانب الشرقى من منطقة رويدوسو.

وأضافت رابون، إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الحريق الذى أزكته رياح سرعتها ما بين 50 ميلا فى الساعة (80 كيلومترا فى الساعة) و90 ميلا فى الساعة (155 كيلومترا فى الساعة)، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

وصرحت المتحدثة، بأنه تم إخلاء المدرسة الثانوية والمدرسة الإعدادية فى رويدوسو، لكن المدارس لم تحترق، وتابعت أن المساكن التى احترقت كانت فى الغالب عبارة عن مزيج من المقطورات وبيوت منعزلة.

وأشارت إلى أن الحريق استمر فى الاشتعال خلال الليل، لكنه كان أقل حدة وكان من المتوقع أن تكون ظروف الرياح الأربعاء أقل حدة.

وأوضحت رابون أن "الظروف الجافة للغاية ليست فى مصلحتنا" ، وأضافت أن حريقا آخر فى غابة لينكولن الوطنية شمال غرب رويدوسو تسبب فى اشتعال ما لا يقل عن 400 فدان (1.6 كيلومتر مربع) بعد أن اندلع يوم الثلاثاء بسبب خطوط الكهرباء التى أسقطتها الرياح العاتية.

وفى أماكن أخرى من ولاية نيو مكسيكو، اشتعلت حرائق الغابات على طول نهر ريو غراندى جنوب ألبوكيرك، فى الجبال الشمالية الغربية من منطقة لاس فيغاس وفى الأراضى العشبية على طول نهر بيكوس بالقرب من بلدة روزويل.