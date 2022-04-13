حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة 65 طربة حشيش لترويجها فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6.500 كيلو بقصد الاتجار به على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المنتزة أول، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام، ومبلغ مالى وسلاح أبيض "مطواة" و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.