تجديد حبس عاطل لحيازته 100 طربة حشيش بقصد ترويجها غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو ومبلغ مالى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية برصد نشاط احد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش متخذ من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومشاركة قطاع الأمن المركزى ، ومديرية أمن الإسكندرية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم توجيه حملة مُكبرة مشتركة إستهدفت ضبط تلك العناصر.

أسفرت جهودها عن ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم برج العرب بمحافظة الإسكندرية، حال إستقلال سيارة بدائرة قسم شرطة الثاني العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.