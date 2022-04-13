"ثقافة الأقصر" تقدم محاضرات حول أهمية شرب الماء فى رمضان وكفالة اليتيم

الأقصر - أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "أهمية شرب الماء فى رمضان" قدمتها باتعة نوبي مسئول الإعلام بالصحة، وتحدثت عن فوائد شرب الماء للمسالك البولية والجهاز الهضمي وأهمية شرب الماء فى جسم الإنسان.

فيما عقدت المكتبة أيضاً محاضرة بعنوان "ثقافة الرأي والرأي الآخر" قدمها على حسان مسئول بالقصر، وأكد أنه يجب علينا معرفة حدود آراءنا ومساحة الرأي الآخر ومناقشة الرأي وتقديم الدلائل على صحته من عدمها والثقافة مطلوبة لنا جميعاً، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة بعنوان"الأسباب المؤدية للإحتباس الحرارى" قدمها عمرو عبد الصبور، وأكد أنه على مدار الخمسين سنة الماضية، سجّل متوسط إرتفاع درجة الحرارة العالمية أسرع معدّل ارتفاع في التاريخ، حيث وحسب سِجِل وكالة ناسا الفضائية فقد حلّت بالفعل السنوات الستة عشر الأكثر سخونةً منذ عام 2000.

وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "كفالة اليتيم" وتحدثت الدكتورة سعاد أحمد عباس، عن حث الإسلام على كفالة اليتيم وماذا يجب على كافل اليتيم والثأر التى تعود على المجتمع من كفالة اليتيم وفضائل الكفالة، وأوضح الشيخ محمد أحمد عبيد إمام بأوقاف الأقصر، أنه حث الرسول على الإحسان لليتامى وعظم ومكانة كفالة اليتيم والعطف والإحسان لليتامى منهج نبوى وكان الرسول صل الله عليه وسلم يعطى ويؤانس ويجالس اليتامى، وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "دور المرأة فى المجتمع" قدمها محمد محمد الصادق، وتحدث عن دور المرأة فى تربية أبنائها ومساندة الرجل وفى الحياة السياسية.

كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان"الأخلاق فى المجتمع القروى" قدمها حسام الغول خواص، وتحدث عن كيف كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وثمره حسن الخلق وأخلاق أهل القرية قديما وحديثا، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فوم تنفيذ ولاء جابر عبدالله، وكذلك نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية عن "زينة شهر رمضان" نفذتها أميرة حمودة، وأعد قصر ثقافة الأقصر عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد عبدالرازق.

وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" حرية التعبير وتداول المعلومات" وتحدث العادلي حسان محمد مسئول القصر، عن حرية التعبير وتداول المعلومات الثقافية المكتبية وحرية التعبير مكفولة للجميع، بجانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "التكافل الإجتماعى مسئولية مشتركة" قدمتها وردة حسن، وأكدت على أن المؤمن للمؤمن كالبنيان عالمنا عالم كامل وتكافل لا عزله فيه وكرم الله الإنسان واستخلفه فى الأرض لعمارها، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة أمسية شعرية بعنوان "الفراق" تأليف عبد الرحيم الماسخ ألقتها وردة حسن، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج وألقى قصيدة "رمضان شهر كريم"، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان" أميرة في القرية" سردتها أسماء محمود، وأقامت مكتبة الطفل والشباب توماس وعافية ورشة حكى بعنوان "رمضان فى النوبة" ألقاها محمد محمود.



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول أهمية شرب الماء في رمضان



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول أهمية شرب الماء في رمضان