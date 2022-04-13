تونس وفرنسا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائى

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بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه بقصر قرطاج، جيل كيبال المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، سبل وآليات تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن اللقاء تطرّق إلى علاقات الصداقة الراسخة والتعاون المثمر القائمة بين تونس وفرنسا، فضلا عن تبادل وجهات النظر بخصوص مجموعة من القضايا المتصلة بالوضع العام فى المنطقة وفي العالم، فى ضوء التحولات المتسارعة والأزمات المتعاقبة وتأثيراتها الإقليمية والدولية. وأضاف البيان أن اللقاء كان مناسبة للتأكيد على الإيمان المشترك بقيم الحرية والديمقراطية وصون حقوق الإنسان.