"تموين الإسكندرية": التحفظ على 50 طن مواد بناء داخل مخزن غير مرخص

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مخازن مواد البناء حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط أحد مخازن مواد البناء بدون ترخيص وبه أسمنت يباع بسعر أزيد من السعر المحدد له، وتم ضبط وتحريز 1000 شيكارة أسمنت زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى 50 طن أسمنت تم تجميعه من شركات مختلفة وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.