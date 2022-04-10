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ما أنواع الغذاء الصحى للأطفال خلال شهر رمضان؟.. أستاذ صحة بجامعة حلوان تجيب

الأحد، 10 أبريل 2022 01:00 ص
ما أنواع الغذاء الصحى للأطفال خلال شهر رمضان؟.. أستاذ صحة بجامعة حلوان تجيب خضروات وفواكه
كتب محمد صبحى

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قدمت الدكتورة فادية يوسف أستاذ صحة وتغذية الطفل بكلية التربية الرياضية قسم رياض الأطفال جامعة حلوان، عددا من النصائح الطبية لصيام الأطفال خلال شهر رمضان والغذاء الصحى السليم للأطفال.
 
وقدم عدد من النصائح المهمة لصيام الأطفال كالآتي:
 
1-اصنع لطفلك وجبات صحية ومغذية أثناء فترة الصيام، واحرص على تناوله وجبة سحور غنية بالبروتين والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات ليساعده ذلك على تحمل الصيام، وعلى التقليل من الشعور بالجوع. 
 
2-ابعد عن الأطعمة المصنعة والمحمرة، حتى لا تسبب إضرارا صحية طفلك أثناء الصيام.
 
3-تجنب كذلك إفراط طفلك في تناول الحلويات والسكريات، خاصة انتشارها الكبير في شهر رمضان، واصنع لطفلك بدائل صحية مغذية وتمد جسمه بالطاقة اللازمة للصيام.
 
4-احرص على تناول طفلك لكمية كافية من المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور حتى لا يصاب بالجفاف أثناء الصيام.
 
5-تابع الطفل جيداً أثناء الصيام لملاحظة أي علامات للجفاف أو الإرهاق الزائد أثناء فترة صيامه.
 
6-علم طفلك كيف يساعد الصيام جسمه، على التخلص من السموم الزائدة والدهون وأخبره بذلك.
 
 7-اختار الرياضة الخفيفة والألعاب التي لا تستلزم جهداً أو حرق سعرات عالية لتكون هي المعتمدة لديك لطفلك في أيام الصيام.
 
 
وفي نفس السياق أوضحت  أنواع الغذاء الصحى للطفل فى شهر رمضان كالآتي:
-التمر: فتناول التمر عند البدء في وجبة الإفطار مهم، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات الهامة، والتي تساعد على الحد من الإصابة بفقر الدم، وتعويض النقص في السكريات بالجسم.
-اللحوم والدواجن : يجب إدراج اللحوم والدواجن على وجبة الإفطار، وهذا لأنها مصدر مميز للبروتين والذي يساعد على تقوية عظام الأطفال وبناء أجسادهم.
-الشوربة: يجب أن يقدم إلى الطفل في بداية وجبة الإفطار طبق من الشوربة، والذى يحتوى على الأملاح المعدنية والفيتامينات التى يحتاجها جسم الطفل، ومنها شوربة اللحم أو الدجاج، وشوربة العدس أو شوربة الخضراوات.
-الخضراوات: من المهم أن يتواجد على وجبة الإفطار أو السحور الخضراوات، والتي من الممكن تقديمها في طبق من السلطة، وهذا لأن الخضراوات تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تقوي الجسم، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف.
-منتجات الألبان: يجب أن تتواجد منتجات الألبان على وجبة السحور، والتي تتمثل في اللبن الرائب أو الزبادي أو كوب من اللبن الساخن، ويجب أن يتم تناولها خلال شهر رمضان بشكل يومي حفاظا على صحة الطفل.

التعليم العالى

جامعة حلوان

صيام رمضان

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