تعرف على مختلف أنواع الأسماك بالسوق الحضارى بحى العرب فى بورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، رصد خلاله تعدد الأسماك والمؤكلات البحرية داخل سوق السمك الحضارى بنطاق حى العرب فى محافظة بورسعيد.

يشهد سوق الأسماك فى محافظة بورسعيد إقبالا كبيرا من الأهالي والزوار من المحافظات الأخري، وتتوافر كل الأسماك والبحريات التي بدأ الإقبال على شرائها بشكل كبير مع انتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه، قال مصطفى الدولي احد أصحاب محال الأسماك، إن السوق يتوفر فيه كل الأسماك والبحريات، حيث يتوفر الجمبري الأزاز، الكابوريا المبطرخة، السيبيا، الكاليماري، والبطارخ، والاسماك ايضاَ من البربوني الأحمر، البوري، الشبار، والقاروص، والدنيس، وغيرهم.

وأشار بائعون آخرون، إلى أن الكائنات البحرية والأسماك المبطرخه أيضا كثيرة فمنها سمك الغطيان، والرقات، ومن البحريات يوجد الجمبري الذي يتواجد البطروخ في رأسه والسيبيا والكابوريا.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد، والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.