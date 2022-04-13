تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها..

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 7 قضايا، فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، فى مجال الأمن العام تم ضبط (34) قضية، فى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (1371) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (313) حكم قضائى متنوع، فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (3) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.