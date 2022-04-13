تايمز: وزير المالية البريطانى تراجع عن الاستقالة خوفا على بوريس جونسون

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن مقربين من وزير المالية البريطانى، ريشى سوناك قالوا إنه كان يفكر بالفعل فى الاستقالة بعد أسبوع صعب تعرض فيه للتدقيق حول شئون زوجته الضريبية وغرم من قبل الشرطة لحضور حفلات داونينج ستريت وقت الإغلاق، ولكن يبدو أنه تم "إقناعه" بالتراجع عن القرار.

وبحسب ما ورد ناقش مع مساعديه ما إذا كان يجب عليه التنحي بسبب تغريمه لحضور حفل عيد ميلاد بوريس جونسون في يوليو 2020 وقت الإغلاق، وكان قد نفى سابقًا حضور أي حفلات.

لكن تم تحذير سوناك من أن استقالته قد تعني أن على رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أن يفعل الشيء نفسه ، بالإضافة إلى الإضرار بحياته المهنية.

وقال أحد الحلفاء للصحيفة "إنه رجل شريف للغاية ويشعر بخيبة أمل شديدة بسبب جره إلى هذا". "من الطبيعي أن يفكر في ما يعنيه هذا بالنسبة له".

وأصدر سوناك اعتذارًا بعد حوالي سبع ساعات من إعلان الشرطة أمس الثلاثاء إصدار جولتها الثانية من الغرامات على التجمعات الحكومية وقت الإغلاق.

وقال: "أعرف أن الناس ضحوا كثيرًا خلال وباء كورونا ، وسيجدون هذا الوضع مزعجًا. إنني آسف بشدة للإحباط والغضب اللذين تسبب فيهما."

وأضاف سوناك أنه "يحترم" قرار شرطة العاصمة بتغريمه ، رغم أنه بدا وكأنه يشير إلى أنه شعر أن تطبيق القانون كان "صارمًا" لأنه كان شخصية بارزة.

ودفع رئيس الوزراء وزوجته وسوناك غرامات فرضتها الشرطة على حفل أقيم في 19 يونيو 2020 للاحتفال بعيد ميلاد جونسون السادس والخمسين.

وقالت راشيل ريفز ، مستشارة الظل ، إن جونسون وسوناك لا يبدو أنهما يفهمان مدى "العدوانية الشديدة" لانتهاكاتهما للإغلاق ، حيث كررت مطالبات حزب العمال لكليهما بالتنحي.

وفي حديثها إلى برنامج "اليوم" على إذاعة بى بى سى راديو 4 ، قالت ريفز: "القيادة الجديدة تعني أنه سيكون لدينا حكومة يمكنها التركيز على القضايا التي نحتاج إلى التركيز عليها كدولة."