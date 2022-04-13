أ ش أ

رحبت جمهورية بولندا اليوم الأربعاء، بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن ونقل السلطة إليه، ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، أكدت وزارة الخارجية البولندية - في بيان لها - دعم بولندا للمجلس وجهوده لإحلال السلام فى اليمن والوفاء بمتطلبات الفترة الانتقالية.

يذكرأن، غادر المبعوث الأممى إلى اليمن، هانس جروندبرج، العاصمة صنعاء، بعد يومين من زيارته للقاء قيادات الحوثيين بصنعاء، لمناقشة تثبيت الهدنة والمضى بإنهاء الأزمة اليمنية.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن - وفقا لقناة اليمن الفضائية - إن اللقاءات التي أجراها مع جماعة أنصار الله الحوثية أفضت إلى الاتفاق على فتح الطرقات في محافظة تعز ومحافظات أخرى ، واستكمال ترتيبات فتح مطار صنعاء بعد 6 سنوات من إغلاقه. وكان جروندبرج قد وصل إلى صنعاء قبل يومين لإجراء لقاءات مع قيادات الحوثيين، وبحث سبل إطلاق سراح الأسرى وتحييد الاقتصاد وصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة في ظل الهدنة.

بدوره، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الجديد رشاد العليمى، أن المجلس يعتزم العمل على إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات فى اليمن.

ووجه فى أول كلمة متلفزة له، الشكر لـ"داعمى حكومته المعترف بها دوليا لاسيما السعودية والإمارات، الذين يساعدون القوات الحكومية اليمنية فى محاربة الحوثيين".

وتأتى كلمة العليمى في حين يتبادل الجانبان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية قبل أسبوع مع بدء شهر رمضان.

وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تنحيه عن السلطة، ونقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي الجديد بقيادة العليمي.

وقال هادى إن "المجلس الجديد هو مجلس سلام، لكنه أيضا مجلس دفاع وقوة".