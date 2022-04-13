وقال المبعوث الأممي إلى اليمن - وفقا لقناة اليمن الفضائية - إن اللقاءات التي أجراها مع جماعة أنصار الله الحوثية أفضت إلى الاتفاق على فتح الطرقات في محافظة تعز ومحافظات أخرى ، واستكمال ترتيبات فتح مطار صنعاء بعد 6 سنوات من إغلاقه.

وكان جروندبرج قد وصل إلى صنعاء قبل يومين لإجراء لقاءات مع قيادات الحوثيين، وبحث سبل إطلاق سراح الأسرى وتحييد الاقتصاد وصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة في ظل الهدنة.