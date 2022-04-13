بكين: مبدأ صين واحدة أساس يجب أن تراعيه تايوان للانضمام لأى إطار اقتصادى

جاء ذلك في تصريح للمتحدث، اليوم الأربعاء، تعليقًا على رسالة من بعض المسؤولين الأمريكيين يحثون فيها إدارة بايدن على دعوة تايوان للانضمام إلى ما يسمى "إطار العمل الاقتصادي لمنطقة إندو-باسيفيك"، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية.

وأشار المتحدث إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل الترويج لمفهوم "إندو-باسيفيك" وتتبع ما تسمى "استراتيجية إندو-باسيفيك"، التي تعد في جوهرها محاولة لخلق دوائر صغيرة انقسامية من أجل احتواء الصين.

وأضاف قوانغ أن محاولة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني للدخول في مثل هذه الدوائر تكشف بشكل كامل طبيعة تايوان في الاعتماد على الولايات المتحدة في السعي إلى ما يسمى "استقلال تايوان" واستفزاز البر الرئيسي الصيني.