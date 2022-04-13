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بايدن: تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بروسيا لمدة 12 شهرا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:53 م
بايدن: تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بروسيا لمدة 12 شهرا بايدن
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بروسيا لمدة 12 شهرا، والتى فرضت قبل عام فيما يتعلق ببعض الإجراءات الضارة من جانب السلطات الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الأمريكى، فى رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكى ورئيس مجلس الشيوخ بشأن استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بأنشطة خارجية ضارة محددة للحكومة الروسية.

وأضاف جو بايدن، أن الحكومة الروسية تحاول منع إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة فى الولايات المتحدة وحلفائها، واستخدام الفساد العابر للحدود للتأثير على الحكومات الأجنبية، واضطهاد الصحفيين والمعارضين خارج روسيا، بالإضافة إلى تقويض الأمن فى البلدان والمناطق المهمة للأمن القومى للولايات المتحدة.

وتابع الرئيس الأمريكى، أنه لذلك قررت أنه من الضرورى تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فى الأمر التنفيذى 14024 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2021 فيما يتعلق بأنشطة خارجية ضارة محددة للحكومة الروسية.


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