اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى يصل إلى إثيوبيا اليوم

الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:57 ص
المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى يصل إلى إثيوبيا اليوم ديفيد ساترفيلد
أ.ش.أ

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يصل ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي إلى إثيوبيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لعقد اجتماعات مع مسئولي الحكومة وممثلي المنظمات الإنسانية والشركاء الدبلوماسيين.
 
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن هذه الزيارة، التي يشارك فيها كذلك ديفيد ساترفيلد نائب المبعوث الخاص للقرن الإفريقي، تأتي في إطار مواصلة جهود الولايات المتحدة للوصول إلى وقف للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإجراء تحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الجهات الفاعلة، وإيجاد حل تفاوضي للنزاع في إثيوبيا.

ديفيد ساترفيلد

اثيوبيا

القرن الافريقى

الخارجية الأمريكية

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