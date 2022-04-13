المؤبد لمدرس تعدى على طفلة عمرها 8 سنوات بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم، وعضوية المستشارين أحمد الفقي وطارق عبد الفتاح، بأمانة سر أشرف جعفر، بالحكم المؤبد على مدرس تعدى على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، خلال درس تحفيظ القرآن الكريم بمدينة القصير.





وكان تبين من أمر الإحالة أن المدرس اعتدى على الطفلة على مدار 4 سنوات خلال درس حفظ القرآن الكريم، وحملت القضية رقم 2002 لسنة 2021 جنايات القصير، حوت أدلة الاتهام.





اعترف المتهم فى أوراق القضية التي سطرتها النيابة العامة بتفاصيل الجريمة، وتحفظت النيابة على هاتف محمول خاص بالمتهم وبفحصه تبين وجود عدة مقاطع فيديو إباحية، تتطابق مع ما ذكرته المجنى عليها والمتهم.





معاينة النيابة العامة لمنزل المتهم، أثبتت مطابقة أقوال المجنى عليها فى محضر تحقيقات النيابة العامة، ما يؤكد ارتكاب المتهم لجريمته على النحو المبين فى التحقيقات، الذى اعترف به المتهم عند مواجهته بأدلة الاتهام، وتم تحرير محضر بالواقعة وحبس المتهم والتحديد له واحالته لمحكمة الجنايات واصدرت المحكمة حكمها اليوم بالمؤبد علي المتهم .





