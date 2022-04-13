اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكونجرس الأمريكى: نحقق فى تقارير تفيد بإلقاء مادة سامة على ماريوبول

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:56 ص
الكونجرس الأمريكى: نحقق فى تقارير تفيد بإلقاء مادة سامة على ماريوبول الكونجرس الأمريكى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال أعضاء في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، "إن الكونجرس الأمريكي يجري تحقيقا في تقارير تفيد بإلقاء القوات الروسية مادة سامة على ماريوبول".

وأضاف المشرعون الديمقراطيون ، أعضاء لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي خلال زيارتهم لبولندا ، أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يقفوا مكتوفي اليد في حال استخدام أسلحة كيمياوية في الحرب الروسية على أوكرانيا .

ومن جانبه، قال النائب جيسون كرو ، في تصريحات أوردتها قناة " الحرة" الأمريكية ، إن الإدارة الأمريكية لن تسامح في استخدام الأسلحة الكيمياوية .

 


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