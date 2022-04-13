الكونجرس الأمريكى: نحقق فى تقارير تفيد بإلقاء مادة سامة على ماريوبول

وأضاف المشرعون الديمقراطيون ، أعضاء لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي خلال زيارتهم لبولندا ، أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يقفوا مكتوفي اليد في حال استخدام أسلحة كيمياوية في الحرب الروسية على أوكرانيا .

ومن جانبه، قال النائب جيسون كرو ، في تصريحات أوردتها قناة " الحرة" الأمريكية ، إن الإدارة الأمريكية لن تسامح في استخدام الأسلحة الكيمياوية .