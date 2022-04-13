اليوم السابع
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"القومى للمرأة" يطلق حملات توعوية ضمن برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 08:41 م
"القومى للمرأة" يطلق حملات توعوية ضمن برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة المجلس القومى للمرأة -أرشيفية
كتب محمود راغب

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أطلق المجلس القومى للمرأة حملات توعوية ضمن برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة بعدد من محافظات مبادرة حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع وحدة لم الشمل بالمركز العالمى للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر فبراير الماضي.
 
وذكر بيان للمجلس اليوم، أن الحملات التوعوية تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، وتعزيز الوعى المجتمعى حول قضايا المرأة، وتشمل الحملات العديد من الموضوعات والتى تتضمن التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا وأساليب الاختيار السليم والتأكيد على أهميته فى البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة، بالإضافة إلى صحة الأم والطفل والتغذية السليمة والرضاعة، أشكال النمو والتطور للأطفال، والتعرف على مفهوم الإعاقة والدمج، وأيضا أساليب التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة من المنظور الدينى والاجتماعى الصحيح .. وأيضا مدى تأثير التربية السلبية او الإيجابية فى رسم مستقبل وشكل حياة ابناءنا وصحتهم الجسدية والنفسية وأثره البالغ على المجتمع ككل.
 
كما تتضمن الحملة تنظيم ورش عمل بفروع المجلس بالمحافظات حول منهج المشورة الأسرية والتنشئة المتوازنة تستهدف الرائدات بالمحافظة، بهدف تدريبهن للمشاركة فى حملات المجلس الخاصة بتنمية الأسرة، وكذلك يتم عقد العديد من ندوات التوعية واللقاءات الجماهيرية بالجامعات ومعاهد التمريض ومراكز الشباب للتعريف بمشروع تنمية الأسرة وجميع محاوره بشكل عام ومنهج المشورة الأسرية بشكل خاص.
 
ويقوم على التدريب مجموعة من المدربين المعتمدين من المجلس والحاصلين على تدريب مدرب بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية لطب الأطفال ومجموعة من الشيوخ من المركز العالمى للفتوى الالكترونية بالأزهر الشريف.
 
ويذكر أنه تم إطلاق الحملات فى لقاءات جماهيرية خلال شهر فبراير ومارس بست محافظات (الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة ) وذلك بحضور المحافظين.

تنمية الأسرة المصرية

المجلس القومى للمرأة

المرأة

اخبار مصر

الارشاد الأسرى

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