"القومى للمرأة" يواصل تنفيذ مشروع تنمية الأسرة بأسوان فى قرى "حياة كريمة"

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود فرع المجلس القومى للمرأة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستهدف القرى والنجوع المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



مشروع تنمية الأسرة المصرية فى قرى حياة كريمة بأسوان

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة انعقاد سلسلة الجلسات التوعوية والدورات التدريبة خلال شهر رمضان المعظم، حيث تم تنظيم 4 دورات تدريبية لريادة الأعمال بقرى سلوا بحرى ومنشية الرغامة والحرية ومدينة كوم أمبو، بجانب قرى الدومارية والكلح شرق وأبو النصر ونجع هلال والشراونة والنصراب والدقاديق التابعة لمركز إدفو والتى استهدفت 275 سيدة.



مشروع تنمية الأسرة المصرية فى قرى حياة كريمة بأسوان

وأضافت مقرر المجلس القومى للمرأة، فى بيان صحفى، أن هذه الدورات التدريبية استهدفت تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات، بجانب شرح نموذج العمل التجارى وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، بالإضافة إلى التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.



مشروع تنمية الأسرة المصرية فى قرى حياة كريمة بأسوان

وأشارت هدى مصطفى بأنه تم بالتوازى مع ذلك استكمال فعاليات برنامج التثقيف المالى فى قرى سبيل العرب وسبيل مكى وسبيل أبو ناجى بمركز كوم أمبو، والذى استهدف 150 سيدة، حيث تم توعيتهن وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية والتى تمكنهن من إقامة مشروعات منتجة ، بجانب تدريس الدليل التدريبى " التعامل الرشيد مع أموالى " والذى يعتبر أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.



مشروع تنمية الأسرة المصرية فى قرى حياة كريمة بأسوان

وأوضحت أنه تضمنت فعاليات البرنامج التثقيفى أيضاً كيفية تحديد الأهداف المالية، وتحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بجانب استعراض كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين المختلفة ، وقد تزامن مع ذلك تنظيم أول دورة عن الإقراض والادخار لـ25 متدربة من قرى أبو الريش وذلك بقاعة التدريب الرئيسية بالمسجد الجامع بكورنيش النيل.



مشروع تنمية الأسرة المصرية فى قرى حياة كريمة بأسوان