الغرفة التجارية: توافر فرص تصديرية لجورجيا أبرزها السمن والزبادى

كتب - إسلام سعيد

أعلنت الغرفة التجارية في القاهرة، عن توافر فرصة تصديرية لدولة جورجيا الزبادي - اللبن الرايب - السمن النباتى - الزبدة - زيت ذرة - زيت عباد الشمس - المكرونات بمختلف أنواعها ومسحوق بذور عباد الشمس والبذور الأخرى بعد عصره لاستخراج الزيوت حيث يستخدم كعنصر من عناصر العلف الحيواني .

وقالت الغرف التجارية في اخطار لها، منشور على صفحة الفيسبوك، إن دولة جورجيا ترغب في استيراد المواد الغذائية الاتية من مصر لعدد 7 أصناف أهمها السمن والزيادي.

وكان المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أعلن إطلاق سلسلة معارض أهلا رمضان بمحافظة القاهرة بأرض المعارض، لتوفير احتياجات الأسرة المصرية من كافة السلع الغذائية والرمضانية، بتخفيضات عن مثيلاتها في الأسواق، بنسب تتراوح بين 15 و 35 %، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة.

وأكد العربي، أن القطاع الخاص يعمل على قدم و ساق لإنهاء افتتاح سلسلة المعارض بكافة المحافظات، مشيدا بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات الحكومية للرقابة علي الأسواق و التعامل مع اي زيادات غيرمبررة في الأسعار.