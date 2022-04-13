الضرائب: عقد لجنة مشتركة مع نقابة المهن التمثيلية لحل كافة المشكلات بشكل فورى

كتب - أحمد يعقوب

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدور الهام للفن والفنانين في تشكيل وجدان المجتمع والارتقاء بالفكر والثقافة، مشيرًا إلى أن المجتمع لا يتطور ولا يتقدم إلا إذا ازدهرت الثقافة واستنارت العقول بالأفكار الجديدة والفنون الرفيعة، موضحًا أنه وفقًا لتوجيهات وزير المالية وحرصه على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي المختلفة، لعرض وحل المشاكل وتسهيل الإجراءات لكافة الممولين ونشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق القانون بشكل صحيح بما يحفظ حقوق المواطنين ويحفظ كذلك حقوق الخزانة العامة للدولة، فلقد تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة من قبل مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية يكون مقرها في نقابة المهن التمثيلية تقوم بحل كافة المشكلات بشكل فوري والتواصل مع المأموريات الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية لحل تلك المشكلات، وكذلك تقديم التوعية اللازمة والدعم الفني لهم والرد على كافة استفساراتهم الضريبية مع امدادهم بكافة مواد التوعية اللازمة.

وقال محمد ماهر شحاته مستشار رئيس المصلحة إن هذه الندوة هي الندوة الأولى التي تتم بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية وأنها تأتي ضمن سلسلة ندوات من المتفق عقدها لنشر الوعي الضريبي لدى الفنانين وللإجابة على كافة استفساراتهم، بما يُمكن الفنانون من الالتزام بتطبيق القوانين الضريبية على نحو صحيح بما يضمن قيامهم بدفع نصيبهم العادل من الضريبة .

وأكد محمد ماهر اهتمام كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بالفنانين وبحل مشكلاتهم الضريبية حيث أنهم يشكلون وجدان المجتمع وتمت ترجمة ذلك في توجيهات وزير المالية بتشكيل لجنة دائمة بمقر نقابة المهن التمثيلية لحل مشكلات الفنانين اول بأول تتواجد كل يوم الأحد والأربعاء من كل أسبوع، لافتًا إلى أن هذه اللجنة ليس هدفها فقط حل المشكلات وإنما تلافي حدوث تلك المشكلات من البداية، وأن المصلحة لم تتوان عن تشكيل تلك اللجنة وهذا يرجع إلى إيمان كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالدور الهام للفنانين في المجتمع، وأهمية مساهمتهم في دعم ثقافة الالتزام الطوعي بالضريبة والتي تعود علينا جميعا بالنفع في شتى مجالات الحياة حيث تعد الضرائب العمود الفقري لموارد الخزانة العامة للدولة .

ومن جانبه أكد ممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة أن المصلحة حريصة على مد جسور الثقة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والضريبي، موضحًا أن هذه اللجنة المشكلة تعد قناة تواصل بين المصلحة والفنانين وستقوم بحل مشكلات الفنانين ليس فقط التابعين لمركز كبار المهن الحرة ولكن بمختلف المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية والفنانين في جانب واحد من أجل تحقيق العدالة الضريبية والالتزام بتطبيق القانون بشكل صحيح .

وطالب ممدوح شاهين كافة الفنانين بسرعة التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، وسيجدوا كامل الدعم من المصلحة في تيسير إجراءات التسجيل أمامهم .

وتم عقد الندوة الندوة بحضور كل من أشرف السباعي مدير إدارة الفحص والمشرف العام علي القيمة المضافة، ومحمد عطية مدير إدارة مساعدة المسجلين، وحسام فاروق مراجع دخل، ونيرفانا محمد عبد العال مأمور قيمة مضافة، وباسم بهجت فريد مأمور قيمة مضافة، ومحمد السلكاوي رئيس مجموعة إدارة فحص قيمه مضافه مركز كبار المهن الحرة، وتامر فوزي مأمور اول فحص قيمة مضافة مركز كبار المهن الحرة، وتضمنت الندوة الرد على اهم الأسئلة الشائعة لدى الفنانين مثل لماذا يخضع أداء الفنان لضريبه القيمة المضافة، وما هى مواد القانون التي تنص على خضوع الفنان لضريبه القيمة المضافة، وما هى فئة الضريبة وكيف يتم حسابها، وكيف يتم محاسبة الفنان عند أداء عمله داخل المناطق الحرة مثل مدينة الإنتاج الاعلامي أو خارج البلاد، وما هو موقف منتج العمل الفني من هذه الضريبة.