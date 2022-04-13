الداخلية تضبط 4500 كيلو بانجو بـ4.5 مليون جنيه داخل مخزن بالقنطرة

محمود عبد الراضي

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، باستهداف منطقة الظهير الصحراوى لمنطقة "وادى شعير" بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق الإسماعيلية.

أسفرت الجهود عن ضبط (31) قضية، عبارة عن ( 31 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 4500 كيلو جرام وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4,500,000 أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.