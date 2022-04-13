اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تضبط 4500 كيلو بانجو بـ4.5 مليون جنيه داخل مخزن بالقنطرة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:40 م
الداخلية تضبط 4500 كيلو بانجو بـ4.5 مليون جنيه داخل مخزن بالقنطرة وزارة الداخلية- أرشيفية
محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، باستهداف منطقة الظهير الصحراوى لمنطقة "وادى شعير" بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق الإسماعيلية.
    
أسفرت الجهود عن ضبط (31) قضية، عبارة عن ( 31 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 4500 كيلو جرام وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4,500,000 أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر البانجو

البانجو

وزارة الداخلية

الداخلية تداهم مخزن مخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة