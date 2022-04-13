اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الروسية: لا نستبعد وصول مواد نووية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى

الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:45 ص
الخارجية الروسية: لا نستبعد وصول مواد نووية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى أوكرانيا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لا تستبعد سيناريو وصول مواد نووية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى؛ لاستخدامها في دونباس.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أنها لا تستثني أن تقوم (كييف) بهجمات إرهابية ضد الشركات التي تحتوي على مواد سامة.

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد وصفت -في وقت سابق- مزاعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بشأن احتمال استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا بأنها استفزازية وعديمة الأساس.

في سياق آخر، أكد قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، أن سلطات كييف أغلقت مدينة (إربين) لتصوير فيديوهات زائفة لتلفيق اتهامات ضد بلاده بقتل المدنيين.

وأشار ميزينتسيف إلى أن سلطات كييف قررت فرض حظر على التجوال في (أربين) لأربعة أيام؛ لتنفيذ هذه الاستفزازات ونشرها في وسائل إعلام غربية تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل، قال ميزينتسيف إن "القوميين المتطرفين والقوات الأوكرانية ينصبون أسلحة ثقيلة في الأحياء السكنية والمدارس ورياض الأطفال في خاركوف وبلدات في دونيتسك ولوجانسك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية".

 


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