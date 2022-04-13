اليوم السابع
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الخارجية الروسية: لا شىء يمكنه منع تحقيق أهداف العملية الخاصة لحماية دونباس

الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:03 م
الخارجية الروسية: لا شىء يمكنه منع تحقيق أهداف العملية الخاصة لحماية دونباس المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن لا شيء يمكنه منع تحقيق أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء: "أود أن أؤكد مرة أخرى على أنه لا إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف، ولا أساليب الحرب الإرهابية من قبل الجماعات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك التخويف والدعاية والتزييف والمعلومات المضللة والتهديدات، يمكنها منع تحقيق الأهداف والغايات التي تم تحديدها من قبل القيادة الروسية".
وفيما يتعلق بعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتبادل السياسي الأوكراني فيكتور مدفيدتشوك، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا، قالت زاخاروفا:" إن روسيا تعتبر هذا نهجا خطيرا للغاية نظرا لوجود العديد من السياسيين المعارضين في أوكرانيا".
وقالت زاخاروفا، إن أوكرانيا تستخدم التضليل لتحويل الانتباه عن جرائمها، مشيرة إلى أن كييف تعد لاستفزازات جديدة في مناطق كانت تتواجد بها القوات الروسية في السابق.
كما أضافت: "أن كييف تُعد الآن لمسرحيات جديدة في مناطق سيريدينا-بودا، ونيجنيايا سيروفاتكا بمقاطعة سومي، حيث كانت تتواجد القوات الروسية في السابق. وندعو لعدم الانخداع لمثل هذه الاستفزازات".
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.
 


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