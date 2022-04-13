الخارجية الروسية: أمريكا سلمت أوكرانيا أسلحة بـ1.65 مليار دولار خلال شهر ونصف

وكالات الأنباء

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، أوليج سيرومولوتوف، أن واشنطن زودت كييف خلال الشهر والنصف الماضى بأسلحة بقيمة1.65 مليار دولار.

وقال سيرومولوتوف حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "إن هؤلاء الناس كلهم مسلحون بشكل جيد لأن الدول الأعضاء في حلف الناتو كانت تقوم خلال السنوات الثمانى الماضية بتسليم الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا".

وأضاف "ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة ازدادت أحجام المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا. وخلال الشهر والنصف الماضي سلمت واشنطن وحدها إلى كييف أسلحة بقيمة إجمالية 1.65 مليار دولار، بما فيها مئات من منظومات "ستينغر" المحمولة للدفاع الجوي وآلاف من صواريخ "جافلين" الموجهة المضادة للدبابات وقاذفات قنابل يدوية وأنواع أخرى من الأسلحة".