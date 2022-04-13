اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: أمريكا سلمت أوكرانيا أسلحة بـ1.65 مليار دولار خلال شهر ونصف

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:14 ص
الخارجية الروسية: أمريكا سلمت أوكرانيا أسلحة بـ1.65 مليار دولار خلال شهر ونصف أوليج سيرومولوتوف
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، أوليج سيرومولوتوف، أن واشنطن زودت كييف خلال الشهر والنصف الماضى بأسلحة بقيمة1.65 مليار دولار.

وقال سيرومولوتوف حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "إن هؤلاء الناس كلهم مسلحون بشكل جيد لأن الدول الأعضاء في حلف الناتو كانت تقوم خلال السنوات الثمانى الماضية بتسليم الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا".

وأضاف "ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة ازدادت أحجام المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا. وخلال الشهر والنصف الماضي سلمت واشنطن وحدها إلى كييف أسلحة بقيمة إجمالية 1.65 مليار دولار، بما فيها مئات من منظومات "ستينغر" المحمولة للدفاع الجوي وآلاف من صواريخ "جافلين" الموجهة المضادة للدبابات وقاذفات قنابل يدوية وأنواع أخرى من الأسلحة".

 

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة