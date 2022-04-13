الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى سوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بشقة بالطابق الثالث بعقار ملك عامل دائرة قسم أول سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بدائرة قسم أول سوهاج وتمت السيطرة علي الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج بنشوب حريق بشقة بدائرة قسم أول سوهاج.

تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث ملك جمال م م ا 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال مالك الشقة أفاد بمضمون ما جاء بالتحريات وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.