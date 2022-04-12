السيطرة على حريق فى 200 نخلة وأسطح 8 منازل بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على الحريق نشب فى 200 نخلة وأسطح 8 منازل ومسجد، بجانب نفوق 6 رؤوس من المواشي بقرية حاجر القنان بمركز إدفو، فيما لم يسفر الحريق عن أى أصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح.

أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أدفو بأن جهود السيطرة على الحريق الكبير أستمرت لأكثر من 3 ساعات شاركت فيها 6 عربات مطافي كبيرة، وطلمبات وموتورات ضخ المياه، بالإضافة إلى عدد من المناشير واللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التي أندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران وأحتوائها.

وأشار إلى المتابعة اللحظة من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق بأشراف من اللواء خالد كامل مساعد مدير الأمن، والعميد حازم صفوت مأمور قسم أدفو، علاوة على العقيد إيهاب حمدي قائد قوات الحماية المدنية، فضلاً عن قيادات الوحدة المحلية مدعمة بالمعدات والعربات ومساعدة واسعة من أهالي القرية.



حريق (1)



حريق (2)



حريق (3)



حريق (4)



حريق (5)



حريق (6)



حريق (7)