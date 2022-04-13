الجريمة الضاحكة.. سرقة جسر حديد 10 أطنان بالتشيك أمام المارة.. اعرف الحكاية

كتب – أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان "الجريمة الضاحكة"، والتي توضح عدد من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملئ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، حادث سرقة الجسور الحديدية في جمهورية التشيك وإنجلترا وتركيا، على سبيل المثال لا الحصر، وحدث في جمهورية التشيك، تحديداً عام 2012، قيام البعض بتفكيك جسر يبلغ وزنه 10 أطنان ويبلغ طوله أكثر من 198 مترًا ونقله على شاحنة، مدعين أمام المارة بأنهم استأجروا لهدم الجسر.