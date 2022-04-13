اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ21 شخصا بالتجنس بالجنسية غير المصرية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:11 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ21 شخصا بالتجنس بالجنسية غير المصرية جواز سفر-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

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الجريدة الرسمية

 

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الجريدة الرسمية

 


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