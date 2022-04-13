التعليم: كنترولات الثانوية العامة تستقبل طلاب المنازل غير المسجلين للاستمارة

محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كنترولات الثانوية العامة تستقبل طلاب الثانوية المنازل غير المسجلين للاستمارة والراغبين فى دخول الامتحانات، مضيفة أن الطالب الذى لم يسجل الاستمارة فى المدرسة والإدارة عليه التوجه إلى الكنترول لتسجيل بياناته والاستمارة بعد سداد الرسوم المقررة.





وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى فى المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى الذى أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.





وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب فى أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد فى الدور الثانى وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى هذه المواد، أما الطالب الذى يرسب فى مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثانى بنصف الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها فى امتحانات الدور الأول.





