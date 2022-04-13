الأزهر يطلق مبادرة "ألف دعوة إفطار" يوميا للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر

كتب لؤى على

أعلن الجامع الأزهر إطلاق مبادرة " إفطار للطلاب الوافدين " بمناسبة شهر رمضان داخل الجامع الأزهر الشريف، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وسينظم الجامع الازهر ألف دعوة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، من مختلف الجنسيات، على أن يكون التقديم للحصول على دعوات الإفطار من خلال التسجيل على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يحصل كل طالب على دعوة واحدة للإفطار داخل الجامع بعد التسجيل.

وحدد الجامع الأزهر ضوابط التقديم لـ"دعوات الإفطار" وهى كالتالى:

1- ضرورة التسجيل المسبق على رابط التقديم.

2- يتم فتح باب التسجيل بشكل يومى حتى اكتمال عدد دعوات الإفطار اليومية "ألف دعوة".

3- ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل، وإحضار إثبات الهوية.

4- لا يعتد إلا برقم تسجيل واحد لكل شخص، ولا يسمح باصطحاب مرافقين.

5- ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الحضور والتعاون مع القائمين على المشروع.

مع العلم أن التسجيل سيتم بشكل يومى ولن يسمح بالحضور لغير المسجلين نظرا لمحدودية الدعوات.