اليوم السابع
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الأردن يدين دعوات المتطرفين المحرضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى

الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:54 م
الأردن يدين دعوات المتطرفين المحرضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
وكالات الأنباء

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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، دعوات المتطرفين المحرضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وحذرت من السماح لهم بالقيام بممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين.

وأكد المتحدث باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول،حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.

واضاف ان اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تعد انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.

كما أكد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية، مرفوضة ومدانة.

وبين الناطق الرسمي ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراع وتغذي ثقافة الكراهية والعنف.

 


الاردن

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اقتحام المسجد الاقصى

الخارجيه الاردنيه

القدس

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