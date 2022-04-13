إعلام باكستانى: مصرع جنديين إثر تبادل إطلاق نار مع إرهابيين جنوب منطقة وزيرستان

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الأربعاء، عن مسئولين أمنيين قولهم إن جنديين آخرين أصيبا خلال الاشتباكات، بينما قتل إرهابيان بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخيرة بحوزتهم.

وأشار المسئولون الأمنيون إلى أن قوات الأمن شنت حملة تفتيش بالمنطقة في أعقاب هذا الحادث، وأنها ألقت القبض على بعض المشتبه فيهم.