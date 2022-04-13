اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إعلام باكستانى: مصرع جنديين إثر تبادل إطلاق نار مع إرهابيين جنوب منطقة وزيرستان

الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:10 ص
إعلام باكستانى: مصرع جنديين إثر تبادل إطلاق نار مع إرهابيين جنوب منطقة وزيرستان جيش باكستان - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفادت تقارير إخبارية باكستانية بأن جنديين باكستانيين لقيا مصرعهما إثر تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن ومجموعة من الإرهابيين جنوب منطقة وزيرستان بإقليم "خيبر باختونخوا" الليلة الماضية. 

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الأربعاء، عن مسئولين أمنيين قولهم إن جنديين آخرين أصيبا خلال الاشتباكات، بينما قتل إرهابيان بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخيرة بحوزتهم.

وأشار المسئولون الأمنيون إلى أن قوات الأمن شنت حملة تفتيش بالمنطقة في أعقاب هذا الحادث، وأنها ألقت القبض على بعض المشتبه فيهم.

 


وزيرستان

باكستان

خيبر باختونخوا

الارهاب

اسلحة

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